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Kültür-Sanat

Venedik Film Festivali'nde 'Sivas'a bir ödül daha verildi

Venedik Film Festivali'nde yarışan 'Sivas' filmi Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü

06 Eylül 2014 23:35

71. Venedik Film Festivali'nde Kaan Müjdeci'nin yönettiği Sivas filmi, Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

Altın Aslan için yarışan, Kaan Müjdeci’nin filmi Sivas’ın başrol oyuncusu 11 yaşındaki Doğan İzci de, eleştirmenler tarafından verilen Premio Bastio D’Oro 2014 – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanmıştı.

Başkanlığını Alexandre Desplat'ın yaptığı 71. Venedik Film Festivali jürisi, yönetmen Kaan Müjdeci'nin Aslan adlı 11 yaşındaki çocukla Sivas isimli Kangal köpeğinin bozkırda geçen dostluk hikayesini anlattığı "Sivas" filmini jüri özel ödülüne layık gördü.

İlk uzun metrajlı filmi "Sivas" ile Venedik Film Festivali'nde ödül kazanan Müjdeci, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Bizim oyuncularımızdan Şahin'in babası vefat etti. Ozan Çelik'in babasına armağan ediyorum. Ayrıca değerli jüriye çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen Angela ve Alberto'ya ve film ekibime teşekkür ediyorum" dedi.

 

 

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