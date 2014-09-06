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Kültür-Sanat

Sivas'ın yıldızı Doğan İzci, Venedik'te en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı

71. Venedik Film Festivali'de 'Sivas' adlı filmin çocuk başrol oyuncusu Doğan İzci, eleştirmenlerce verilen Premio Bastio D’Oro 2014 En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü

06 Eylül 2014 01:04

71.Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan için yarışan, Kaan Müjdeci’nin filmi Sivas’ın başrol oyuncusu Doğan İzci, filmdeki performansıyla, eleştirmenler tarafından verilen Premio Bastio D’Oro 2014 – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Lido di Venezia’da düzenlenen törene, Türkiye’ye döndüğü için katılamayan Doğan İzci’nin ödülünü Kaan Müjdeci aldı.

11 yaşındaki Aslan adlı bir çocuk ile Sivas isimli bir dövüş köpeğinin, bozkırda geçen hikayesini anlatan Sivas filminin başrollerinde; Doğan İzci ve Çakır yer aldı. Ana oyuncuların neredeyse tamamının, Yozgat Yerköy’de yaşayan halktan oluştuğu filmde; Muttalip Müjdeci, Hasan Özdemir, Ezgi Ergin, Furkan Uyar ve Hasan Yazılıtaş’a, profesyonel oyuncular Ozan Çelik, Banu Fotocan ve Okan Avcı eşlik etti.

İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar Atölyesi kapsamında 1000 Volt Post Prodüksiyonu Ödülü alan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün yapım desteği ile gerçekleştirilen Sivas’ın çekimleri, geçtiğimiz yıl Yozgat’ın Yerköy ilçesinde gerçekleştirildi.

Senaryosu Kaan Müjdeci’ye ait olan filmin; görüntü yönetmenliğini Armin Dieroff ve Martin Hogsnes Solvang üstlenirken, kurgusunu ise Yorgos Mavropsaridis yaptı.

 

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