Venedik Film Festivali planlandığı tarihte yapılacak

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, pek çok festivalden iptal ya da online devam kararı gelirken, Avrupa'nın en prestijli ve uzun soluklu sinema festivallerinden Venedik Film Festivali'nin planlandığı tarih olan 2 Eylül'de başlayacağı açıklandı.

Mayıs başında sektörün ulusal ve uluslararası aktörleri arasında bir yoklama yapan festival yönetimi, görüşmelerden olumlu yanıtlar alınca devam kararı aldı.



Festivalin olağanüstü önlemler altında yapılması beklenirken, daha az film gösterimi ve daha az etkinlik düzenlenecek.

Jüri başkanlığını Cate Blanchett'in yapacağı 77. Venedik Film Festivali, 2-12 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

30 bini aşkın kişinin koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiği İtalya'da sınırlar, 3 Haziran'da tekrar açılıyor, kısıtlamalar yavaş yavaş gevşetiliyor...