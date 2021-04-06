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Kültür-Sanat

Venedik Film Festivali’nde Büyük Ödül kazanan ‘Hayaletler, 17 Nisan’da çevrimiçi olarak vizyonda

06 Nisan 2021 18:39

T24 Kültür-Sanat

Azra Deniz Okyay’ın yazıp yönettiği film ‘Hayaletler’, Venedik Film Festivali’nde Büyük Ödül’ü kazanmıştı.

 Tüm ülkede elektriklerin kesildiği bir günde dört farklı karakterin kesişen hikâyelerini anlatan Hayaletler’in, başrollerini Nalan KuruçimDilayda GüneşBeril Kayar ve Emrah Özdemir, ödüllü kurgusunu Ayris Alptekin, görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, sanat yönetmenliğini Erdinç Aktürk ve müziklerini de Ekin Fil üstleniyor. 

 Film, 7 Nisan Cumartesi günü MUBI ile 30 ülkede çevrimiçi gösterime giriyor. Türkiye’nın yanı sıra İngiltere, İrlanda, İzlanda, Danimarka, İsveç, Norveç ve İtalya gibi birçok farklı ülkede ‘Günün Filmi’ olarak seyirciyle buluşacak.

 Önümüzdeki aylarda Avrupa sinemalarında da gösterime girecek Hayaletler’in Türkiye sinemalarındaki vizyon tarihi ise pandemi dolayısıyla belirsizliğini koruyor.

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