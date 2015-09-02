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Yaşam
Deutsche Welle

Venedik Film Festivali kapılarını 'Everest' ile açıyor

Sinema dünyasının önde gelen festivallerinden Venedik Film Festivali'nin açılış filmi, İspanyol-İzlandalı Baltasar Kormakur'un yönettiği 'Everest' oldu.

02 Eylül 2015 22:24


Bu yıl 72'ncisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nin açılış filmi "Everest", dünyanın en yüksek dağına tırmanırken hayatını kaybeden 8 dağcının başından geçen gerçek bir hikayeyi konu alıyor.

Filmde Jake Gyllenhaal, Jason Clarke, Keira Knightley, Josh Brolin ve John Hawkes gibi tanınmış isimler rol alıyor.

'Oyuncularıma çok acılar çektirdim'

Venedik'te bir basın toplantısı düzenleyen yönetmen Baltasar Kormakur, "Film oyuncular için tam bir işkenceydi. Kendilerine çok acılar çektirdim. Ama yaralanan olmadı" dedi.

Filmin bazı bölümlerinin Mount Everest zirvesinde çekildiğini kaydeden yönetmen Kormakur, "Ekipten bazıları hasta olup helikopterle hastaneye götürülmek zorunda kalınca zirveden ayrılmak zorunda kaldık" dedi. "Everest" filminin bir başka önemli özelliği üç boyutlu (3D) çekilmiş olması.

Emin Alper, 'Abluka' ile yarışıyor

Venedik Film Festivali'nde bu yıl Altın Aslan Ödülü için toplam 21 film yarışıyor. Emin Alper'in "Abluka" filmi de bunlar arasında. "Tepenin Ardı" filmiyle övgü alan Emin Alper ikinci uzun metraj filmi "Abluka"da yoğun bir politik şiddet ortamında ayakta kalmaya çalışan iki kardeşin hikâyesini anlatıyor.

Nuri Bilge Ceylan jüride

Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron'un başkanlığını yaptığı jüri Nuri Bilge Ceylan, Pawel Pawlikowski, Diane Kruger ve Elizabeth Banks'ten oluşuyor. Ödüller 12 Eylül'de düzenlenecek törenle sahiplerine sunulacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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