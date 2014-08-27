Venedik Film Festivali kapılarını 'Birdman' ile açıyor



Bu yıl 71'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nin açılış filmi "Birdman", bir süper kahraman parodisi. Komedi filminde baş rolleri paylaşan Michael Keaton ve Edward Norton da Venedik'e geldi.

6 Eylül'e kadar devam edecek festivalde 20 film büyük ödül "Altın Aslan" için yarışıyor. Bunlar arasında Fatih Akın'ın imzasını taşıyan "The Cut" da bulunuyor. Fatih Akın bu yapımında 1915 olaylarını işliyor.

Festivalde Kaan Müjdeci de ilk uzun metrajlı filmi "Sivas" ile iki ayrı dalda ödül için yarışıyor. "Sivas", bir çocuk ile bir köpeğin bozkırda geçen hikâyesini anlatıyor.

Jüriye bu yıl Fransız besteci Alexandre Desplat başkanlık yapıyor. Jüri üyeleri arasında Hollywood yıldızı Tim Roth ("Pulp Fiction", "Maymunlar Gezegeni") ve Alman yönetmen Philip Gröning dikkat çekiyor. Gröning'in "Polis Memurunun Karısı" filmi geçen yıl festivalde jüri özel ödülüne layık görülmüştü.

Altın Aslan geçen yıl ilk kez bir belgesele verilmişti. 'Sacro GRA', Roma'da, otoyol kenarındaki farklı hayatları yansıtıyordu.