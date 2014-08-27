T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Venedik Film Festivali kapılarını 'Birdman' ile açıyor

Sinema dünyasının önde gelen festivallerinden Venedik Film Festivali'nin açılış filmi, Meksikalı Alejandro González Iñárritu'nun yönettiği Birdman oldu.

27 Ağustos 2014 13:10


Bu yıl 71'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nin açılış filmi "Birdman", bir süper kahraman parodisi. Komedi filminde baş rolleri paylaşan Michael Keaton ve Edward Norton da Venedik'e geldi.

6 Eylül'e kadar devam edecek festivalde 20 film büyük ödül "Altın Aslan" için yarışıyor. Bunlar arasında Fatih Akın'ın imzasını taşıyan "The Cut" da bulunuyor. Fatih Akın bu yapımında 1915 olaylarını işliyor.

Festivalde Kaan Müjdeci de ilk uzun metrajlı filmi "Sivas" ile iki ayrı dalda ödül için yarışıyor. "Sivas", bir çocuk ile bir köpeğin bozkırda geçen hikâyesini anlatıyor.

Jüriye bu yıl Fransız besteci Alexandre Desplat başkanlık yapıyor. Jüri üyeleri arasında Hollywood yıldızı Tim Roth ("Pulp Fiction", "Maymunlar Gezegeni") ve Alman yönetmen Philip Gröning dikkat çekiyor. Gröning'in "Polis Memurunun Karısı" filmi geçen yıl festivalde jüri özel ödülüne layık görülmüştü.

Altın Aslan geçen yıl ilk kez bir belgesele verilmişti. 'Sacro GRA', Roma'da, otoyol kenarındaki farklı hayatları yansıtıyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SinemaVenedik Film FestivaliMeksikalı Alejandro González IñárrituBirdmanMichael KeatonEdward NortonVenedikEylülAslan34;Fatih AkınCut34;AkınKaan MüjdeciFransızAlexandre DesplatHollywoodTim RothFiction34;

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24