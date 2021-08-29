Venedik Film Festivali, Afganistan'daki krizin, Afgan sanatçıları nasıl etkilediğine odaklanacak

1-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Venedik Film Festivali, Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana, Afganistan'da sürmekte olan kriz ve bu krizin Afgan sanatçıları nasıl etkilediğine ilişkin tartışmaları odak noktası yapmaya hazırlanıyor.

Festivalin ana organizasyonu Venedik Bienali'nde gerçekleşecek panelde Afgan sanatçıların sunacağı projelerle Afganistan'daki kriz gündeme getirilecek.

Ülkenin ulusal film kuruluşu Afghan Film'in ilk kadın başkanı Afgan film yapımcısı ve belgesel yönetmeni Sahraa Karimi, “Kabil Melody” projesini sunmak için Venedik Bienali'nde olacak.

Panel, Afganistan uzmanı İtalyan gazeteci Giuliano Battiston'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek.