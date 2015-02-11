Venedik Bienali'ndeki Türk Pavyonu'nda Sarkis'in nefesi olacak

Venedik Bienali 56. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu’nda, günümüzün önemli kavramsal sanatçılarından Sarkis’in eserleri yer alacak. Respiro (Nefes) başlıklı yerleştirme, 9 Mayıs-22 Kasım 2015 tarihleri arasında Venedik Bienali’nde izlenebilecek. Defne Ayas küratörlüğünde, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonunda gerçekleştirilecek Türkiye Pavyonu sergisi, bienalin ana mekânlarından Arsenale’deki Sale d’Armi binasında yer alacak.

Türkiye Pavyonu’nun ana hatları, bugün sanatçı Sarkis ve küratör Defne Ayas’ın katılımıyla Salon İKSV’de gerçekleştirilen basın toplantısında açıklandı. Radikal'de yer alan habere göre, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve Türkiye Pavyonu sponsoru Fiat adına Tofaş Kurumsal İletişim Direktörü Arzu Çolakoğlu da konuşmacılar arasındaydı.

Sarkis’i ve sergiyi takdim eden Defne Ayas, sanatçının Türkiye pavyonunu bir tiyatro sahnesi gibi düzenlediğini söyledi: “Objeler, görüntüler ve düşünceler bir araya geliyor. Kim zaman canımız yanacak, kolay bir sergi değil. Ama umut ve ışıkla belki iyileşme imkanı bulacağız” dedi.

Sarkis ise hayatında ilk kez bir sergiden önce bir basın toplantısı düzenlediğini, ilk kez yapacağı işi anlattığını vurguladı. İlk teklifi aldığında “Neden bu yıl, 2015?” diye düşündüğünü ama sonra Bige Örer’in ve ekibin samimiyetini görünce bu soruların kafasından silindiğini anlattı. Defne Ayas’ı kendisinin önerdiğini, onun da kabul etmesi üzerine uzun uzun telefonlaşarak, fikir alış verişi yaparak sergiyi hazırladıkları bilgisini verdi. Sarkis, beyaz tahtanın başına geçip, basın toplantısına katılanlara hazırladığı mekana özgü düzenlemeyi genel hatlarıyla aktardı. Buna göre mekan çift taraflı bir aynayla ikiye bölünecek. İki yana Sarkis’in iyi bilinen gökkuşağı neonları yerleştirilecek. İki taraftan ışık alan bu mekanda 36 adet vitray yer alacak. Ayrıca sergi için özel olarak sipariş edilen 48 dakikalık bir müzik de 16 hoparlörden mekana yayılacak (Besteci, Jacopo Baboni-Schilingi). Defne Ayas, serginin bienal boyunca hiç durmayacağını, gece gündüz ses ve ışıkların açık kalacağını, nefes alıp vermeye devam edeceğini özellikle vurguladı.

Sarkis, hazırladığı işi “Zamanların başlangıcına, ilk gökkuşağına, diğer bir deyişle ışığın ilk kırılma anına gideceğiz. Tarih içindeki belirli anlara sabitlenmek yerine bugünün ve uzak geçmişin güncelliğine aynı anda sahip çıkacağız. Durağanlığa karşı dönüşmeye, dönüştürmeye, nefes almaya, hissettirmeye devam edeceğiz” sözleriyle özetledi.

Sarkis’in 7 Mayıs tarihinde eş zamanlı olarak İstanbul ve Cenevre’de iki yerleştirmesi daha olacak. Böylelikle, Türkiye Pavyonu’nda yer alacak eserler ile bu yerleştirmeler arasında bir diyalog da yaratılacak.

Sanatçı Venedik Bienali sırasında bir başka sergide daha yer alacak. Ermenistan’ın St Lazzaro Adası’nda gerçekleştireceği sergi, 1915 olaylarınının 100. yılı dolayısıyla diasporadaki Ermeni sanatçıların işlerinden oluşacak. Sergide Türkiye’den Hera Büyüktaşçıyan ile birlikte Sarkis’in de bir işi olacak.

Toplantının başında Görgün Taner ve Arzu Çolakoğlu da kısa birer konuşma yaptı. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, “Bu yıl Türkiye Pavyonu’nda, Türkiye’nin sanat tarihinde önemli bir yeri olan ve dünya çapında da günümüzün önde gelen sanatçıları arasında sayılan Sarkis’in yeni bir projesi yer alıyor. Türkiye Pavyonu’nda onu ağırlamaktan ve Respiro projesini tüm sanat dünyasıyla paylaşmaktan gurur duyuyoruz,” dedi.

Fiat adına konuşan Tofaş Kurumsal İletişim Direktörü Arzu Çolakoğlu ise “ Koç Topluluğu’nun güncel sanata olan katkı ve desteğinin bir yansımasını da ne mutlu ki Venedik ‎Bienali’nde görüyoruz. Özellikle yüzbinlerce sanatseverin ziyaret ettiği Venedik Bienali’nde yer alan her bir ülke pavyonu, hayal gücümüzü zorlayarak bizleri her yıl farklı bir boyuta taşıyor. Biz de sponsor olarak bu olağanüstü etkiyi, gerek ülkemiz, gerek markamız Fiat için önemli bir gurur kaynağı olarak görüyoruz. Sarkis’in, çalışmalarının Venedik Bienali 56. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu’nda ses getireceği ve ülkemizi onurlandıracağı inancındayız,” dedi.

Türkiye Pavyonu’ndaki sergi, İKSV koordinasyonunda, Fiat’ın sponsorluğunda, TC Dışişleri Bakanlığı ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Mehveş-Dalınç Arıburnu ve SAHA Derneği’nin prodüksiyon desteğiyle gerçekleştiriliyor. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, İKSV’nin girişimi ve 21 destekçinin katkılarıyla 20 yıllığına kiralanan sabit bir mekânda yer alıyor.