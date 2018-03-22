Venedik Bienali'nde Türkiye'yi İnci Eviner temsil edecek

11 Mayıs - 24 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Venedik Bienali 58. Uluslararası Sanat Sergisi’indeki Türkiye Pavyonu için yapıt üretecek sanatçı İnci Eviner olarak belirlendi.

11 Mayıs - 24 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Venedik Bienali 58. Uluslararası Sanat Sergisi’indeki Türkiye Pavyonu için yapıt üretecek sanatçı, İnci Eviner olarak belirlendi; serginin küratörlüğünü ise Zeynep Öz üstlenecek.

Sergi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın girişimi ve 21 destekçinin katkılarıyla, Arsenale’de 2014-2034 dönemi için tahsis edilen, uzun süreli mekânda yer alacak. Venedik Bienali 58. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu Danışma Kurulu’nda Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Serhan Ada, Suna ve İnan Kıraç Vakfı, Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, küratör ve İstanbul Modern Müzesi Sanat Danışmanı Paolo Colombo, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Batı ve Çağdaş Sanatlar Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep İnankur ile Arter’in küratörlerinden Başak Doğa Temür yer alıyor.