"Venedik 2100'e kadar sular altında kalabilir"

Övgü Pınar

Küresel iklim değişikliği nedeniyle aralarında İtalya'nın lagün kenti Venedik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda yerleşim yerinin, bu yüzyılın sonuna kadar tamamen sular altında kalabileceği uyarısı geldi.

İtalyan Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma, Teknoloji ve Enerji Ajansı (Enea) ile İtalya, Fransa ve İsrail'den üniversitelerin ortak araştırmasına göre Akdeniz'de son 1000 yılda yaşanan 30 cm'lik seviye artışı, gelecek 100 yılda 3 katına çıkabilir. En büyük seviye artışınınsa Kuzey Adriyatik'te görüleceği, bu bölgedeki su yükselmesi seviyesinin yüzyıl sonunda 90-140 cm'ye ulaşabileceği hesaplandı.

Lagüne kurulu olması, su kanallarıyla çevrili yapısı ve zeminindeki çökmeler nedeniyle günümüzde de sık sık su baskınları yaşanan Venedik kenti de, en büyük risk altındaki yerleşim birimlerinden. Dünyanın en turistik kentlerinden olan kanal kenti Venedik'in 2100 yılına kadar tamamen sular altında kalabileceği belirtiliyor.

Venedik'in yanı sıra, Trieste'den Ravenna'ya kadar Kuzey Adriyatik'e kıyısı bulunan çok sayıda İtalyan kıyı kenti de aynı riski taşıyor. İtalya'nın Batı kıyılarında da Roma yakınlarındaki Fiumicino'dan Sicilya'daki Catania kıyılarına kadar birçok yerleşim yeri de risk altında bulunuyor.

Araştırmada, deniz seviyesindeki bu sert yükselişin atmosfere salınan karbondiyoksit seviyesindeki artışın yol açtığı küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığı belirtildi.

Quaternary International dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçları İtalyan basınında "Venedik 2100'e kadar sular altında kalacak" başlığıyla yayımlandı. İtalyan basınına konuşan Enea araştırmacılarından Fabrizio Antonioli, "Atmosferdeki karbondiyoksit konsantrasyonu, son 4 yılda istikrarlı olarak 400 ppm seviyesini aştı. Yeryüzü son 23 milyon yılda hiç bu seviyeyi görmemişti" dedi.