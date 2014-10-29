'Velilerle görüşülerek karar alındı; kız-erkek ayrımı fiziki şartlardan'

İstanbul Esenler’deki Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde erkek öğrencilerin sabah, kızların öğlen eğitim alması “Karma eğitim kalktı mı” tartışmalarına neden oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, uygulamanın karma eğitime zarar vermediğini, okulun fiziki şartları nedeniyle ikili eğitime geçildiğini söyledi. Yıldız şöyle devam etti:

'Yüzde 75'i böyle'

“Öğrenci yoğunluğundan dolayı Esenler’deki okullarımızın yüzde 75’e yakını ikili eğitim yapıyor. Bu lisenin bulunduğu binaya bir ek yapılması ya da başka bir binaya taşınması durumu söz konusu. Okulun fiziki şartları uygun olduğunda karma eğitime geçilecek.”

'Ayırmak bağnazlık’

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, ayrı saatte eğitimle ilgili “Bağnazlıktan, gericilikten başka bir şekilde açıklanamaz” değerlendirmesini yaptı.

İSTANBUL Milli Eğitim Müdürü Yıldız, “Aile Birliği ve velilerle görüşülerek kız ve erkek öğrenciler ayrı saatlerde eğitim alacak şekilde planlama yapılmış. Ama bu durum okulun karma eğitim yapısını bozan bir uygulama değil” açıklamasını yaptı.