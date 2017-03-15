Veliler liselilerin mesajlaşma uygulaması Potinss'e tepkili

Türkiye’de liselilere yönelik mesajlaşma uygulaması, öğrencilerin kişisel bilgilerini ve okuldaki sosyal yaşantılarını etkilediği gerekçesiyle veliler ve öğretmenlerin tepkisini çekti.

Cumhuriyet'in haberine göre, akıllı telefonlar için üretilen uygulamada, Türkiye çapındaki yüzlerce lisenin sayfası bulunuyor. Bu sayfaya anonim bir şekilde yorum yapan öğrenciler sınıf ve okul arkadaşları hakkında yorumlarda bulunurken, özellikle kız öğrencilerin telefon numaraları ve kişisel bilgileri de bu uygulama ile palaşılıyor.

Uygulamanın öğrencilerin okul hayatına ve arkadaşlarıyla ilişkilerine ciddi zararları olabileceğini söyleyen İstanbul’daki bir Anadolu Lisesi’nin müdürü şöyle konuştu;

“Bu uygulamada yüzlerce lise var. Benim de okuldaki öğrenciler sayesinde haberim oldu. Birkaç gün bizim okulun sayfasında da yorumlar yapıldı, ama öğrencilere yaptığımız uyarıların ardından bu yorumlar sona erdi. Şu anda bizim okulun sayfası pasif durumda ama buradaki yüzlerce okulda yazışmalar devam ediyor. Bunun takibini yapacak olan da Milli Eğitim Bakanlığı’dır. Bizim okuldan birkaç velinin şikâyeti oldu. Sanırım başka okullarda da olmuştur. Yetkililer gerekli önlemleri alacaktır diye tahmin ediyorum.”

Uygulamada imam hatip liseleri için ayrı sayfa açılmadığı görülüyor. Ancak imam hatip bölümleri olan çok programlı liselerde konuşulanlar da diğer lise öğrencilerinin paylaşımları kadar rahatsız edici görülüyor. İmam hatip bölümleri olan çok programlı liselerdeki bazı konuşma örnekleri şöyle;

* Okulda 12. sınıfta yakışıklı bulduğunuz erkekler var mı?

* Asker yeşili üst giyen çantası olmayan bir çocuk vardı. Kaçıncı sınıf, şubesi nedir? Sevgilisi var mı?

* Yan okuldakiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence bizim okuldakilerden daha iyiler.

En çok kızlar konuşuluyor

Uygulamada sıklıkla kız öğrencilerin fiziksel özellikleri tartışılırken, özellikle meslek liselerinde kavga ve küfürlü tartışmaya giriliyor. Uygulamada, TEOG sınavlarında yüzde 1’lik dilimde yer alan Anadolu liselerindeki yazışmalar da bulunuyor. Uygulamada okulların sayfalarında yer alan bazı yazışmalardan örnekler şöyle;

-...’in sevgilisi var mı?

-Okulda ayağını yalatan kız var mı?

-Sizin okuldaki ... neymiş öyle be.

-... memesi güzel kızın.

-Sınıfta birine çok sinir oldum. Sizce ona ne yapmalıyım?

-........... numarası arayın, konuşuyor.