Veliler: Eğitimde gericiliğe geçit vermeyeceğiz

Son bir yılda 1002 imam hatip lisesi ve ortaokulunun açıldığı Türkiye’de, Atatürk’e dair konuların azaltıldığı, evrim teorisinin çıkarıldığı, laikliğin ve kadınların hedef alındığı yeni müfredata tepkiler yükseliyor. Veliler 'gerici hamlelere' itiraz etmekte kararlı olduklarını söyledi.

BirGün'de yer alan haber aynen şöyle:

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan ve okul velilerinin haberi dahi olmadan kademeli olarak imam hatibe dönüştürülen İsmail Tarman Ortaokulu’nun velileri, bir buçuk yılı aşkın bir süredir direniyor. Velilerden Günay İmir’e göre, her geçen gün kötüleşen eğitim sistemine dair velilere de büyük bir sorumluluk düşüyor. İmir, “Sürekli hale getireceğimiz basın açıklamaları gibi eylemler planlıyoruz. Okulun önünde yine direnişte olacağız, diğer okullardaki velilerle işbirliği kurmaya çalışacağız. Müfredatın geri çekilmesi için de var gücümüzle çalışacağız. Neticede müfredat sadece İsmail Tarman velilerini değil, tüm velileri etkileyecek bir şey” diyor.

Biatçı nesile karşı mücadele edeceğiz

‘Proje okul’ kapsamına alınan Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi velilerinden ve Projeniz Değiliz İnisiyatifi’nden olan Orkide Kuleli, MEB’in yeni müfredatının kabul edilemez olduğunu söyledi. Kuleli, önceliklerinin okullardaki cemaat yapılanmalarına ve zorla imam hatipleşmeye karşı durmak olduğunun altını çizerek, “Zaten sorgulatmayan, ezberci bir içerik vardı şu anda da tam biatçı bir müfredat ile karşı karşıyayız. Muhafazakâr, sunni din anlayışı dayatması var. Bu kabul edilemez” diyor. “Eğitim mücadelesi sürdürmekte olan biz veli, mezun, öğretmen ve öğrenciler mücadelemize devam edeceğiz” diyen Kuleli, şöyle devam ediyor: “Sorgulamayan, düşünmeyen ve biatçı yeni bir neslin inşasına karşı 16 Eylül’de Kadıköy Süreyya Operası’nda ‘Bilim Dışı Müfredatı Durdur’ diyeceğiz. 17 Eylül’de de Kartal’da ‘Laik ve Bilimsel Eğitim Mitingi’ne katılarak bu yıl da mücadelemize devam edeceğiz.”

Mahalleleri ve velileri örgütleyeceğiz



İzmir’de Buca Hüseyin Avni Ateşoğlu Ortaokulu için yapılan ek binanın imam hatibe devredilmesinin üzerine mücadele başlatan ve okulun imam hatibe devredilmesi engelleyen isimlerden olan Veli-Der üyesi Mesut Çelebi, yeni dönemde ilk hedeflerinin velileri örgütlemek olduğunu kaydetti. “Laik ve bilimsel eğitimi öne çıkaracak anlayışı hâkim kılmak istiyoruz” diyen Çelebi, şunları söylüyor: “Gericiliği engellemeye çalışacağız. Gerekirse eylemleri de yapacağız. Ama mutlaka mahallelerde var olacağız, mahallerde halkı ve velileri örgütleyeceğiz.”

İmam hatip tehlikesi altındaki Ankara Çiğdem mahallesi sakinlerinin kurduğu Çiğdem Eğitim Dayanışması’ndan Soydan Kavraal ise şu ifadeleri kullanıyor: “Mahallemizin çok yakınında Fethullahçılardan devralınan bir imam hatip lisesi var, kontenjanları dahi dolmuyor. Bu bile böyleyken, çok yakınımıza bir imam hatip lisesinin daha yapılmasına ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Seçmeli ders baskılarına ve dayatmalarına karşı da çalışmalar yapmayı planlıyoruz.”

İsmail Tarman Ortaokulu’na yeni tabela

Bin 140 öğrenci velisinden 970’inin kademi olarak imam hatibe dönüştürülmesine karşı imza verdiği İsmail Tarman Ortaokulu’na yeni tabela asıldı. Böylelikle okulun duvarında iki tane imam hatip tabelası olmuş oldu. Asılan tabelanın büyüklüğü ise dikkat çekti.