Veli Saçılık: Polis, ıslak zemine yatırıp kafamı yumrukladı, olmayan kolumu kelepçe takılsın diye uzatmadığım için tekmeledi

OHAL döneminde çıkarılan KHK ile işine son verilen Veli Saçılık, Gezi Parkı eylemlerinin 8'inci yıl dönümünü anmak isterken polisin sebepsiz ve uyarıda bulunmadan kendisine müdahalede bulunduğunu ileri sürdü.

"Islak zemine yatırıp kafamı yumrukladı, olmayan kolumu kelepçe takılsın diye uzatmadığım tekmeledi" diyen Saçılık, yanındaki diğer kişiye de benzer muamelenin uygulandığını belirterek, "Gözaltı arabasında 'siz iyilikten anlamıyorsunuz' dediler" dedi.

Saçılık'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Gezi anmasına polis sebepsiz, uyarısız saldırdı. Islak zemine yatırıp kafamı yumrukladı, olmayan kolumu kelepçe takılsın diye uzatmadığım tekmeledi. Diğer 8 kişiye de benzer muamele yapıldı. Gözaltı arabasında "siz iyilikten anlamıyorsunuz" dediler. :)"

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