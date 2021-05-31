Gezi anmasında 13 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Kocamustafapaşa Mahallesi’nde Gezi Parkı eylemlerinin 8'inci yıl dönümü nedeniyle yapılmak istenen basın açıklamasına yapılan polis müdahalesinde 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan Taksim Dayanışması'nın çağrı yaptığı basın açıklaması öncesinde de İstiklal Caddesi polis ablukası altına alındı. İHD önünden TMMOB'a yürümek isteyen milletvekilleri ve kitleye izin verildi. Açıklama, polis ablukası altındaki TMMOB önünde gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Taksim Dayanışması)

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