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Ahmet Şık'tan Gezi anmasını engelleyen polise: Mafya düzenine ortak olmaktan vazgeçin; suç işliyorsunuz

"Daha birkaç yıl önce sizin teşkilatınıza çöken çetenin elemanlarının nerede olduğuna bakın ve karar verin"

31 Mayıs 2021 21:05

İstanbul Taksim'de Gezi anması için yürümek isteyen grubu polis engelledi. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, polislere "Mafya düzenine ortak olmaktan vazgeçin. Suça ortak olmayın" diye seslendi.

Taksim Dayanışması, Gezi Parkı Protestolarının 8'inci yıldönümünde açıklama yapmak istedi. Ancak polis kitleye engel oldu. Taksim Kuyu Sokak'ta önleri kesilen grup yürümek istedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, kitlenin önünü kesen polise seslendi. Şık, "Bir mafya düzenine teslim olmuşsunuz. Bu mafyaya ortak olmaktan vazgeçin. Bu insanlarla sizi karşı karşıya getirenlere itiraz etmezseniz siz de hapse gireceksiniz. Hiç kuşkunuz olmasın. Daha birkaç yıl önce sizin teşkilatınıza çöken çetenin elemanlarının nerede olduğuna bakın ve karar verin. Daha üç gün önce mali şubeden 70 polisi sürdüler. Sırf komployla tutuklanan arkadaşınıza sahip çıktığı için" ifadelerini kullandı.

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