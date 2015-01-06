Veli Kavlak, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Veli Kavlak'ı tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaşlı futbolcu Veli Kavlak, Galatasaray derbisindeki 'kural dışı hareketi' nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Beşiktaş Kulübü'nün de Galatasaray derbisindeki 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle kurula sevk edilmesine karar verildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor ve Mersin İdmanyurdu da 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

PTT 1. Lig takımlarından Samsunspor, Orduspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Elazığspor da PFDK'ya sevk edilen kulüpler arasında yer aldı.