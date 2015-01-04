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Spor

Beşiktaş ile Galatasaray 2015'in ilk derbisinde karşı karşıya geliyor

Siyah-beyazlılar, derbide üst üste 8. galibiyetini alıp, devre arası tatiline lider girmek hedefinde

04 Ocak 2015 02:31

2015'in ilk, ilk yarının son hafta derbisinde Beşiktaş ile Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maç, Beşiktaş için liderlik, Galatasaray içinse zirve mücadelesinde kritik adım anlamına geliyor.

Saat 19.00'da başlayacak maçı, rahatsızlığının ardından geçen hafta sahalara dönen FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Derbi, ligde ilk yarının liderini de belirleyecek.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Süper Lig'de 16. haftaya Beşiktaş 35 puanla lider girerken, Galatasaray 32 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, derbide üst üste 8. galibiyetini alıp, devre arası tatiline lider girmek hedefinde. Sarı kırmızılılar ise 8 maçtır yenilmediği rakibini mağlup ederek, zirve yarışında siyah beyazlılarla puanları eşitlemek istiyor. 

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