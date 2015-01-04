Galatasaray'dan deplasmanda 'seri sonu' galibiyet: 0-2

Süper Lig'de ilk yarının son, 2015'in ise ilk derbisinde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak dev maçı, Cüneyt Çakır yönetti.

İlk yarının liderini belirleyecek karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona ererken, ikinci yarının hemen başında konuk ekip Galatasaray Felipe Melo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Evsahibi Beşiktaş'ta Veli Kavlak, Sneijder'in yüzüne yaptığı hareket nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı.



90+5. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle Galatasaray 2-0 öne geçti.



Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İki takımın 11'leri

Beşiktaş: Tolga, Serdar, Pedro Franco, Ersan, Motta, Veli, Gökhan, Oğuzhan, Sosa, Olcay, Demba Ba



Galatasaray: Muslera, Sabri, Chedjou, Semih, Telles, Melo, Selçuk, Emre, Sneijder, Burak, Umut

Karşılaşmanın önemli anları

2. dakikada Sabri'nin ortasına Wesley Sneijder'ın volesi az farkla auta çıktı.

10. dakikada sağ kanattan atağa kalkan Gökhan Töre, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu ceza sahasına ortaladı. Kale sahasında Demba Ba topa yükseldi ama Muslera topa sahip olmayı başardı.

11. dakikada Gökhan Töre'nin ortası savunmadan dışarı çıktı. Kullanılan korner vuruşunu Alex Telles uzaklaştırdı.

18. dakika 0-0'lık eşitlikle sürerken, karşılaşma orta alan mücadelesi şeklinde geçiyor.

20. dakikada Beşiktaş'tan Ersan Gülüm, maçtaki ilk sarı kartı gördü.

İlk yarı 0-0 berabere sonuçlandı.

İkinci yarı başladı.

50. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Emre Çolak ön direğe ortasını yaptı ancak Demba Ba topu uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Sabri Sarıoğlu ortasını yaptı, Felipe Melo sağ ayağı ile düzgün vuruyor ve topu ağlara gönderiyor.

54. dakikada ceza sahasının hemen önünden sol taraftan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Jose Sosa kaleye şutunu çekiyor ancak kaleci Fernando Muslera köşeye giden topa sahip olmayı başarıyor.

55. dakikada Serdar Kurtuluş'un pasında ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Oğuzhan Özyakup sağ ayağı ile şutunu çekiyor ancak top yandan auta gidiyor.

59. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Demba Ba hemen gerisindeki Jose Sosa'ya topu çıkartıyor. Jose Sosa ceza yayı içerisinden gelişine sağ ayağı ile şutunu çekiyor ancak top hemen önündeki Semih Kaya'ya çarptıktan sonra uzaklaşıyor.

60. dakikada maçtaki ilk değişiklik Galatasaray'dan geliyor. Hamit Altıntop oyuna girerken Umut Bulut kenara geliyor.

62. dakikada Beşiktaş 10 kişi kalıyor! Veli Kavlak rakibi Wesley Sneijder'in yüzüne eliyle müdahalede bulununca kırmızı kart ile cezalandırılıyor.

64. dakikada Emre Çolak'ın pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan Selçuk İnan aşırtma bir vuruş yaparak kaleciyi önde yakalamak istiyor ancak Tolga Zengin son anda köşeye giden topu tokatlıyor ve top direğe de çarptıktan sonra kornere çıkıyor.

66. dakikada Beşiktaş'ta ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Olcay Şahan oyundan çıkarken Kerim Frei oyuna dahil oluyor.

69. dakikada topla birlikte iki rakibinden sıyrılan Gökhan Töre ceza yayı önünden şutunu çekiyor. Top önce önündeki Hamit Altıntop'a çarpıyor daha sonra kaleye yönelen top üst direkten oyun alanına geri dönüyor.

69. dakikada orta alanda rakibi Oğuzhan Özyakup'a yatarak sert müdahalede bulunan Hamit Altıntop sarı kart ile cezalandırılıyor.

74. dakikada Ramon Motta sol kanattan ortasını yapıyor ancak altıpas içerisinde Fernando Muslera topu rahatlıkla kontrol ediyor.

76. dakikada Kerim Frei'ın pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Ramon Motta gelişine sol ayağı ile çok sert vuruyor ancak kaleci Fernando Muslera topu tokatlayarak uzaklaştırmayı başarıyor.

77. dakikada ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Burak Yılmaz şutunu çekiyor ancak top önündeki Ersan Gülüm'den geri dönüyor.

87. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Burak Yılmaz pasını Olcan Adın'a veriyor. Ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Olcan Adın sol ayağı ile şutunu çekiyor ancak Tolga Zengin bu pozisyonda topu kurtarmayı başarıyor.

90+5. dakikada kendi yarı alanında topu kapan Emre Çolak uzun pası ile Burak Yılmaz'ı görüyor. Burak Yılmaz orta alandan ceza sahası içerisine kadar topu sürdükten sonra kaleci Tolga Zengin ile karşı karşıya kalıyor ve sağ ayağı ile düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderiyor.

Karşılaşma 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.