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Veli Ağbaba: Tecavüzden ceza alan tek bir devlet memuru var mı?

CHP'li Veli Ağbaba: AKP, bir taraftan türban özgürlüğünü savunurken, bir taraftan cezaevinde kalan mahkûmların yakınlarını çıplak aramaya tabi tutuyor

14 Kasım 2013 21:10

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda cezaevlerindeki insan hakları ihlallerini anlattı. Pozantı Cezaevi’nde çocukların  yaşadıklarına dikkat çeken Ağbaba, “Pozantı Cezaevinde 12 yaşındaki çocuklara ne zaman tecavüz edildi? 12, 13 yaşındaki devletin gözetimindeki çocuklara ne zaman tecavüz edildi? Utanç duyulacak bu tecavüzden ceza alan, soruşturmaya uğrayan bir tek devlet memuru var mı? Yok” dedi. Ağbaba’nın konuşmasından bazı bölümler şöyle:

 

‘6 aydır duş alamayan  mahkum var’

 

“Duş alamayan mahkûm var. Ne zaman? Geçtiğimiz hafta Adana Cezaevinde bir genç haykırıyor:  Altı ay boyunca banyo yapamadım, annemi, babamı görmeye çıkamıyorum. Niye? ‘Kokuyorum’ diyor. Bunu İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin yanında söyledi.

 

‘Kulaklarımı fare kemirir korkusuyla  uyuyamıyorlar’

 

Bir kadın geceleri uyuyamadığını söyledi. Niye uyuyamıyorsun diye sordum. ‘Geceleri kulaklarımı fare kemirir diye, o korkudan uyuyamıyorum’ dedi. Nerede? Adana Karataş Cezaevinde. Başka? ‘Böcek var’  diyor. Değerli arkadaşlar "Yılan var." diyor. Cezaevinde yılan var. Siz ne yaptınız? Siz, izlediniz sadece.

 

‘Türbanı savunulurken mahkumlar çıplak aranıyor'

 

Yandaş medya serbest, İmc, Yol, Hayat, Halk, Cem TV yasak. Bütün uyarılarımıza rağmen yasak. Cezaevlerinin tamamında çıplak arama var. Burada, AKP'nin demokratik anlayışı ortaya çıkıyor. AKP, sadece kendi gibi düşünen, kendi gibi inananların özgürlüğünü savunuyor. AKP, bir taraftan türban özgürlüğünü savunurken, bir taraftan cezaevinde kalan mahkûmların yakınlarını çıplak aramaya tabi tutuyor.”

 

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