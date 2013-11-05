'Cezaevinde bir kişiye ortalama 1.5 dakika sıcak su düşüyor'

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM İnsan Hakları Cezaevi Alt Komisyonu, dün Adana Kürkçüler F Tipi, E Tipi ve Karataş Cezaevleri’nde yerinde inceleme yaptı. Komisyon üyeleri her üç cezaevinden de notlar alarak ayrıldı. Üyelere göre, Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde çok uzun zamandır musluklar akmıyor.

Doğalgaz nedeniyle sıcak su kesintileri yaşandığı belirtildi. Erkek mahkumlar, yıkanamadıklarından şikayetçi oldu. CHP Malatya Milletvekili ve Komisyon Üyesi Veli Ağbaba, “Bir kişiye ortalama 1.5 dakika sıcak su düşüyor” dedi. Karataş Cezaevi’ndeki kadınlar, yemeklerini yatakların üzerinde yediklerini anlattı. Mahkûmlar, fare, yılan ve böceklerin koğuşları kabusa çevirdiğini söyledi. Ağbaba ve Bozlak, “çıplak arama”, “ince arama” ve “oyuk aramasına” ilişkin şikayetlerin ortak görüş olduğunu söyledi.

Meclis Cezaevi Komisyonu uzun bir aradan sonra ilk incelemesini Adana’nın üç cezaevine gerçekleştirdi. AKP’li Alt Komisyon Başkanı Ayşe Türkmenoğlu ve komisyon üyesi AKP’liler, CHP’den komisyonun yeni üyesi Veli Ağbaba ve BDP’den Murat Bozlak heyette yer aldı. İncelemelerdeki tespitler CHP’nin daha önce açıkladığı raporla da örtüştü.

Murat Bozlak, aynı zamanda seçim bölgesinin cezaevlerindeki inceleme için, T24’e, üç cezaevinde birbirine benzeyen ya da ayrılan sorunlar yaşandığına dikkat çekti. Kürkçüler Cezaevi’nde 7 aydan beri su sorununa dikkat çeken Bozlak, "Cezaevinin içi inşaat alanına döndüğü anlattılar. Bütün bir yaz boyunca hem de Adana’nın o sıcağında, toz toprak içinde kalmışlar. Hala büyük bir sorun. Banyo yapmada çok zorluk var” dedi.