CHP, cezaevinin 'ötekileri' için Meclis araştırması istedi

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, cezaevindeki, engelli, LGBT, yabancı uyruklu, yaşlı ve çocuklu mahkûmların durumlarının Meclis tarafından araştırılmasını istedi. LGBT’lilerin ortak kullanım alanlarından mahrum bırakıldığını vurguladı ve “Tecrit içinde tecrit yaşayan LGBT mahkûmlar diğer birçok konuda hak ihlaline, ayrımcı ve keyfi uygulamalara tabi tutulmaktadırlar” dedi.

CHP’li Ağba’nın TBMM Başkanlığına verdiği Meclis araştırması önergesi şöyle:

Bu noktada, cezaevlerinin “ötekilerinden” olan LGBT mahpusların, kendi güvenlikleri gerekçe gösterilerek diğer mahpuslarla bir araya getirilmediği bilinmektedir. Ortak kullanım alanlarından mahrum bırakılan LGBT mahkûmların diğer yandan da açık cezaevine transfer hakkı olmalarına rağmen bu haklarını kullanmalarına izin verilmemektedir. Tecrit içinde tecrit yaşayan LGBT mahkûmlar diğer birçok konuda hak ihlaline, ayrımcı ve keyfi uygulamalara tabi tutulmaktadırlar.

Engellilere ranzalı koğuş eziyeti

Yine cezaevlerinin “ötekilerinden” olan engelli mahkûmlar için cezaevlerindeki fiziki koşullar zaten zor olan cezaevi yaşam koşullarını daha da güçleştirmektedir. Cezaevlerinde özellikle sosyal kullanım alanlarının (spor vb.) üst katlarda olması ve ranzalı koğuş sistemleri engelli mahkûmları adeta koğuş duvarları içinde çifte mahkûmiyet yaşamasına sebebiyet vermektedir.

Yaşlıların hayatta kalması mucize

Cezaevlerinde bulunana yaşlı kimselerin ise mevcut koşullar içinde hayatta kalmaları bile mucizedir. Genç ve orta yaşlı mahpusların bile üstesinden gelmekte zorlandığı cezaevindeki kötü yaşam koşulları yaşlı mahkûmlar için çok daha acımasız hale gelebilmektedir. Cezaevinde bulunan yaşlı kimselerin “kocama ve ağır hastalık” halinde hakları olan tahliyelerinin gecikmesi ise ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son olarak, ebeveynlerinin cezaevinde bulunmasından dolayı dört duvar arasında yaşamak zorunda olan çocukların sürdürmekte oldukları hayat açık bir şekilde çocuk haklarının ihlali olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuklu mahpuslar ve bu çocuklar için cezaevlerindeki yaşam koşulları acilen özel olarak değerlendirilmeye ihtiyaç duymaktadır.