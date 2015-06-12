Vekillik bitti, sakal ve başörtüsü gitti

Eşi Rıfat Sait’in İzmir’den AKP Milletvekili seçilmesinin ardından kapanarak hacca giden Sevilay Sait, eşi yeni dönemde vekil olamayınca başını açarak sosyal medyadan başörtülü fotoğraflarını kaldırdı. Rıfat Sait ise sakallarını kesti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, AKP İzmir Milletvekili Rıfat Sait’in eşi Sevilay Sait, geçtiğimiz yıl Ekim ayında hacca gitmiş ve “Kutsal topraklarda hissedilen duygular anlatılmaz, yaşanır. Ruha çok iyi geliyor. Örtünmeye niyetim yoktu, ancak hacdan döndükten sonra tesettürü benimsedim. İçinde bulunduğum ortam da kapalı. Buna uzak değilim. İçime sindirdim, kapandım. Çok huzurluyum” diyerek tesettüre girmişti.2-920.jpg

Vekillik gidince başını açtı

Ancak Sevilay Sait, eşi 7 Haziran seçimleri öncesi yeniden milletvekili adayı gösterilmeyince tesettürden vazgeçti ve türbanını da çıkardı. Sosyal medyadaki hesaplarından türbanlı fotoğraflarını kaldıran Sait, parti faaliyetlerinden de uzak duruyor.

'O zaman da mutlu şimdi de'

AKP eski milletvekili Sait ise, Sözcü’ye yaptığı açıklamada “Hac dönüşü ben sakallıydım, eşim başörtü taktı. Normaldir başörtülü gelinir. Sonrasında, eşim çevresinin de etkisiyle ve kendisini bu şekilde daha rahat hissettiği için başörtüsünü çıkardı’’ dedi, Sait şunları söyledi:

‘’Eşim başörtüsünü 7 Nisan’daki AKP aday seçimleri öncesi çıkardı. ‘O zaman öyle mutluydum, şimdi böyle mutluyum’ diyor. Bunlar özel konulardır, seçim sonrasında bunların gündeme gelmesinin zamanlamasını da manidar buluyorum”.