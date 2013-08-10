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Politika

'Vekiller Meclis'te silahla dolaşıyor, kulislerde silahlı çatışma yaşanabilir!'

CHP’li Malik Ecder Özdemir, Meclis İçtüzüğü’ne aykırı olmasına rağmen Genel Kurul’a silahla girildiğini söyleyerek, 'Gerekli tedbirler alınmazsa Genel Kurul’da silahlı bir çatışma yaşanabilir' dedi

10 Ağustos 2013 11:39

TBMM İdare Amiri, CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, milletvekillerinin genel kurula silahla geldiğini belirterek, “Silahlar çekilecek diye yüreğim ağzımda. Liderler de tehlikede” dedi.

Özdemir, Meclis İdare Amirliği görevine başladıktan sonra TBMM Genel Kurulu çalışmalarındaki tespitlerini Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz’a anlattı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in “Meclis’i gazinoya çevirdiler, demokrasi mabedinde küfür olmaz” sözünü anımsatan Özdemir, şöyle konuştu:  

 

‘Liderler de tehlikede’

 

“Genel Kurul’daki her kavgada yüreğim ağzıma geliyor, belinde silahla girdiğini gördüğüm milletvekillerinden biri çekip birini vuracak diye. Artık Genel Kurul’da küfür aşaması çoktan geride kaldı. Böyle giderse ve önlem alınmazsa Genel Kurul’da veya kulislerde her an silahlı çalışma yaşanabilir. Genel Kurul’da milletvekilleri artık silahlarıyla dolaşıyor. Milletvekilleri artık kendini kaybetmeye başladı. Kulise kadar kovalamaca yaşanıyor ve milletvekilleri darp ediliyor. Ayrıca liderler de silahlı saldırıyla her an karşı karşıya kalma tehlikesinde.”

 

‘A Takımı’ kurmuşlar

 

Özdemir, kavgalı oturumları yakından izlediğinde Genel Kurul çalışmalarında hiç kürsüye çıkmayan ama ön sıralarda oturup sürekli laf atan, küfür eden milletvekilleri bulunduğunu belirtirken, “A takımı oluşturmuşlar. Görüşmeler gerginleştiğinde kürsüdeki milletvekiline saldırı için hazır kuvvet gibi duruyorlar” dedi.

Özdemir, “Silahla giren, A takımı kuran milletvekilleri kim?” yönündeki ısrarlı sorulara, “İsim vermem. Tedbir alınması gündeme gelirse TBMM Başkanlığı ile bu konuyu paylaşırım” karşılığını verdi.

TBMM İçtüzüğü’nün 165. maddesi Meclis’te silah taşıma usullerini düzenliyor. Maddeye göre Meclis’e silahla girilmesi kesinlikle yasak.

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