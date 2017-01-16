"Vekilim, kız kaçırdım, araba lazım!"

Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı, bir milletvekilinin başına gelen olayı “Sabaha karşı telefonum çaldı. Arayan, ‘Ben size oy verdim vekilim' diye başladı. ‘Sizden bir talebim var' dedi. ‘Hayırdır' deyince, ağzındaki baklayı çıkardı; ‘Kız kaçırdım, kentten ayrılmaya araba lazım. Vekillerin arabalarını polis aramıyormuş. Arabanızı bir gönderiverseniz" diye anlattığını aktardı.

Zeynep Gürcanlı'nın "Kıbrıs’ta asıl mesele" başlığıyla yayımlanan (16 Ocak 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

TBMM'de 550 vekil, son bir haftadır gece gündüz anayasa görüşüyor.

Saatler süren, sabaha karşı biten görüşmeler nedeniyle kimisi “Zombi gibi olduk” diyor, kimisi “Vekil miyiz, köle miyiz artık bilemiyoruz” diye yakınıyor.

Genel Kurul'da kimi zaman fiziksel itişmeye varan tartışmalar ise kulise geçildiğinde yerini sohbetlere bırakıyor.

En büyük sohbet konusu ise, seçmenlerden gelen inanılmaz istekler.

Seçmenin oğluna/kızına iş, hastanede yatak, öğrenciler için yurt talepleri rutin istekler.

Ama bir de “rutin olmayan”, son derece sıradışı talepler geliyor seçmenden vekillere.

Bakın neler istemiş seçmenler; Bir vekil anlatıyor: “Sabaha karşı telefonum çaldı.

Arayan, ‘Ben size oy verdim vekilim' diye başladı. ‘Sizden bir talebim var' dedi. ‘Hayırdır' deyince, ağzındaki baklayı çıkardı; ‘Kız kaçırdım, kentten ayrılmaya araba lazım. Vekillerin arabalarını polis aramıyormuş. Arabanızı bir gönderiverseniz…'” “O da bir şey mi” diye söze girdi sohbetteki diğer vekil ve anlattı; “Seçmenlerimden biri bana telefon edip ‘Bundan sonra sana oy yok' dedi. ‘Neden' diye sordum, yanıt verdi; ‘Buzağım öldü. Bir başsağlığı dilemedin…' O hafta sonu arayan seçmenin köyüne gidip, bizzat başsağlığında bulundum da barıştık…”

Bir başka vekilin seçmen talebine ilişkin anısı da oldukça sıra dışıydı; “Telefonum çaldı, bir grup genç arıyor: Sayın vekil, belediyenin işlettiği plaja gideceğiz. Ama damsız almıyorlarmış. Siz şu belediye başkanını bir arasanız…”

Çılgın talepler art arda anlatıldı: “Düğün salonu sahibi sizin partiliymiş. Bir telefon etseniz de indirim yapsa…” “Cep telefonu alacağım ama satan şirkete güvenilir mi? Ya bozulursa. Sayın vekil siz gidip bir firmayı kontrol etseniz…”