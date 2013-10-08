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Çevre

Vekil termik santral projesini iptal ettirdi

İthal kömür santrali projesinin Güney Marmara'da insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyeceğini dile getiren Öztaylan, termik santral kurulacağını basından öğrendiğini söyledi

08 Ekim 2013 12:01

AKP Balıkesir Milletvekili Cemal Öztaylan, Bandırma'da yapılması planlanan termik santralle ilgili projenin iptal edilmesini sağladı.
 
AKP Balıkesir Milletvekili Cemal Öztaylan, partisinin Bandırma İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, bir firmanın, ilçeye bağlı Şirinçavuş köyüne kuracağı 1600 MW'lık ithal kömür santrali projesinin iptal edildiğini söyledi.

İthal kömür santrali projesinin Güney Marmara'da insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyeceğini dile getiren Öztaylan, termik santral kurulacağını basından öğrendiğini söyledi.

"Bu gelişmelerden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulundum" diyen Öztaylan, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve yardımcısı Muhammed Balta ile bu konuyu görüştüm. Görüşmede, bölge milletvekilleri olarak insan ve çevre sağlığını tehdit edecek bu yatırıma izin vermeyeceğimizi dile getirdik. Bu gelişmelerden sonra bakanlık, projeyi iptal etti. Bu proje sonsuza kadar bitti" dedi.

Öztaylan, santrale ilgili 10 Ekim'de Şirinçavuş köyünde yapılacak ÇED toplantısının da iptal edildiğini sözlerine ekledi.

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