Vejetaryen yemek seçen yolcuya çiğ sebze verdiler

Aegean Airlines uçuşu öncesi internetten yemek seçimi yapan bir yolcuya seyahati sırasında yemesi için çiğ sebze, çatal ve bıçak verildi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, sosyal medya paylaşım sitelerinde bir kullanıcı paylaştığı fotoğrafın altına şu açıklamayı yazdı;

''İnternet üzerinden uçak bileti satın aldım, vejetaryen yemek seçimi yaptım ve önüme bunu koydular.''

Seçtiği yemeğin adının yanlış anlaşılmaya oldukça açık olduğunu söyleyen kullanıcıya Çin Kerevezi servis edildi.

Açıklama yapan kullanıcı diğer yolculara bisküvi dağıtıldığını görünce çok da üzülmediğini, durumdan şikayetçi olmadığını ve verilen yemeği bisküvi ile değiştirdiğini belirtti.