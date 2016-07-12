Vegan çiftten bebeklerinin velayeti alındı

İtalya’nın Milano kentinde vegan bir çiftin bebeği yetersiz beslenme ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılınca, mahkeme çocuğun velayetini anne-babasının elinden aldı.

Hindistanlı baba ile İtalyan annenin, hiçbir tür hayvansal gıdanın yer almadığı vegan diyetiyle beslendiği, oğullarına da bu diyeti uyguladığı belirtildi.

Büyükanne ve büyükbabası tarafından hastaneye götürülen Andrew isimli 13 aylık bebeğin 3 aylık bir bebeğin gelişimini gösterdiği, kalsiyum eksikliğinden kalp rahatsızlığına kadar birçok bozukluk taşıdığı belirlendi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre anne-baba, hastanede de doktorlara bebeğe hayvanlardan elde edilmiş herhangi bir gıda ya da ilaç vermemelerini söyledi. Oğullarının kalp rahatsızlığı için ameliyat edilmesine de karşı çıkan çift bebeği evlerine götürdü.

Ancak San Donato Hastanesi yetkilililerinin şikayette bulunması üzerine mahkeme, bebeğin velayetinin anne-babasından alınarak geçici olarak hastaneye verilmesine karar verdi. Bunun üzerine Andrew kalp ameliyatı geçirerek hastanede tedavi altına alındı.

Mahkeme, bebeğin velayetinin büyükanne-büyükbabasına mı yoksa bir kuruma mı verileceğine karar verene kadar bebeğin hastanede kalmasına hükmetti.

Mahkeme kararında "Ebeveynleri tedaviyi reddediyor, oğullarının ciddi kalp rahatsızlığını görmezden geliyor, hiçbir gıda takviyesi olmadan çok katı bir vegan diyeti uyguluyordu" denildi.

Olay İtalya’nın en çok tartışılan konularından biri haline gelirken, gazetesi manşetini bu tartışmalara ayırdı. Gazete, Andrew vakasıyla birlikte geçmişte yaşanan tartışmalara da yer vererek vegan diyetini savunanlar ve karşı çıkanların görüşlerini bir araya getirdi.

Il Foglio’nun sözlerine yer verdiği bir yorumcu "Dengeli beslenmek için gerekli gıda maddelerinin doğru miktarlarda alımına dikkat edilirse vegan usulü beslenmek zarar vermez” derken, bir başkası da “hem veganların hem de etoburların ırkçılık derecesinde fanatikleşebildiğine” dikkat çekti ve “Etoburlar için et yemeyenler acınacak fanatiklerdir. Evet, tofu cihadcıları da var. Ama hayvanları yememek hijyenik ve pasif bir tercih" dedi.

gazetesine konuşan çocuk doktoru Luca Bernardo ise "Anne babaların çocuklarını sıradışı bir diyetle beslemek istemesi sorun değil ancak takviyeler yardımıyla besinsiz kalmalarının önlenmesi gerekir" uyarısında bulundu.

İtalya'da geçen aylarda da Cenova ve Floransa kentlerinde vegan diyetiyle beslenen 2 yaşındaki ve 11 aylık iki bebek hastaneye kaldırılmıştı. Geçen yıl da bir mahkeme, vejetaryen bir annenin oğluna haftada en az bir kez et yedirmesine hükmetmişti.

İtalya’da vejetaryen ve vegan beslenme şekillerinin gittikçe yaygın hale geldiği, nüfusun yüzde 2,9'unun her tür hayvansal ürünü yemekten kaçındığı belirtiliyor.