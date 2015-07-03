Vegan anne baba, yetersiz beslenen bebeklerine kötü muamele etmekle suçlanıyor

İtalya’nın Floransa kentinde, 11 aylık çocuklarını yetersiz besledikleri gerekçesiyle vegan anne baba hakkında soruşturma başlatıldı. Söz konusu çifti, çocuklarına kötü muamele etmekle suçlanıyor.

6 gün önce Pisa'daki bir hastaneye getirilen, ardından Floransa'daki Meyer Çocuk Hastanesi'ne transfer edilen bebeğe yapılan kan testinde, kilosu normal olmasına karşın vücudunda bazı önemli besinlerin, özellikle de merkezi sinir sisteminin gelişmesi için önem arz eden B12 vitamininin ciddi oranda eksikliği tespit edildi.

Hayvan kökenli gıdaları ve diğer hayvansal ürünleri tüketmeyi reddeden vegan anne-babanın, sütten kesip 6 aydan sonra bebeği de vegan diyetiyle beslemeye çalıştığı, ancak bebeğin bu ek besinleri reddetmesinden dolayı, anne sütüne devam ettiği ortaya çıktı.

Bebeğin annesinde de

ciddi B12 eksikliği tespit edildi

Doktorlar, annede de yetersiz beslenme ve ciddi oranda B12 vitamini eksikliği sorunu tespit ettiklerini, bunun da vegan diyetinden değil, bunu dengeli bir şekilde uygulamamasından kaynaklandığını kaydettiler.

Doktorların, kritik süreci atlatan bebeği hastanede, ebeveynlerinin de rızasıyla vegan olmayan tarzda, en iyi B12 kaynakları olan hayvansal gıdalarla da beslemeye başladığı kaydedildi.

Vegan derneklerinden tepki

Olayın ardından vegan beslenme tarzının eleştirilmesine, ülkedeki Vegan Yaşama Projesi adlı dernekten tepki geldi. Vegan olan ya da olmayan ailelerin çocuklarının, gelişimleri için temel besinlere ihtiyacı olduğunun altı çizen dernek, "Ebeveynlerin, çocuklarının beslenmesi konusunda dikkatsiz olması, vegan olmalarından değil, tamamen yüzeysel olmalarından kaynaklıdır" açıklamasını yaptı.