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Politika

VEFAT EDEN ESKİ BAKAN GÜLCEGÜN İÇİN TBMM'DE TÖREN TBMM (A.A)

13 Kasım 2010 14:43

-VEFAT EDEN ESKİ BAKAN GÜLCEGÜN İÇİN TBMM'DE TÖREN TBMM (A.A) - 13.11.2010 - Vefat eden eski Devlet Bakanı Mehmet Gülcegün (63) için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Gülcegün'ün ailesi, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, çoğunluğu Gülcegün'ün görev yaptığı ve DYP-SHP'nin oluşturduğu 50. Hükümetten olmak olmak üzere eski bakanlar Murat Karayalçın, Necmettin Cevheri, İsmet Sezgin, Şahin Ulusoy, Salih Sümer, Ercan Karakaş, Bekir Sami Daçe ve Adnan Keskin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Mesut Değer ve milletvekilleri katıldı. Gülcegün'ün cenazesi, Kocatepe Cami'nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığında toprağa verilecek. Galatasaray İktisat ve İşletmecilik Yüksekokulunu bitiren Gülcegün, 19. Dönemde Mardin Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. Gülcegün, evli ve 3 çocuk babasıydı. 

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