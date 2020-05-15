Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırıda 38 kişi gözaltına alındı

Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında HDP ilçe başkanı ve beş yönetici de var.

Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik terör saldırı gerçekleştirilmiş; 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Olay, gün saat 12:00 sıralarında Özalp ilçesinin Mehmetalan Mahallesi yakınlarında meydana gelmiş, pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yardım götürüldüğü esnada yaşanmıştı. Ekibin ilçeye dönüşü sırasında içinde bulundukları araca, arkadan gelen bir araçtan uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmişti.

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