Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay, saat 12:00 sıralarında Özalp ilçesinin Mehmetalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yardım götürüldü. Ekibin ilçeye dönüşü sırasında içinde bulundukları araca, arkadan gelen bir araçtan uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 1 belediye çalışanı ile yolda araca aldıkları vatandaşın hayatını kaybettiği, belediye çalışanı 1 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Van Valiliği’nden açıklama

Van Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

“14 Mayıs 2020 günü pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi’ne Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında 65 HD 084 plakalı araç ile yardım götüren Özalp Belediyesi ekibinin köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır.

Saldırıyı gerçekleştiren araç olay yerinden kaçmıştır. Saldırıda bir belediye çalışanımız ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaşımız olay yerinde hayatlarını kaybetmiş, araçta bulunan diğer belediye çalışanımız ise saldırıdan yaralı olarak kurtulmuş ve Özalp Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.''

Fahrettin Altun: Devletimiz bu hain terör örgütüne bu alçak saldırının hesabını soracaktır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da konuya ilişkin olarak bir açıklama geldi. "PKK, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Ne yazık ki görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Bu iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." diyen Altun devamında şunları yazdı:

"PKK'lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı. Devletimiz bu hain terör örgütüne, mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır. Siyaset şemsiyesi altında PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine payanda olanlara da bunun hesabını hem devletimiz hem milletimiz soracaktır!"

Soylu'dan tepki: Yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz !

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Vefa Destek Grubu'na yönelik gerçekleştirilen saldırıyı sosyal medya hesabından kınadı. Soylu şunları yazdı:

"Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler.

Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz!"





Kılıçdaroğlu: Terörü bir kez daha lanetliyorum

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, "Van'da, hain teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Terörü bir kez daha lanetliyorum!" açıklaması yaptı.

HDP: Saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz

HDP de Van'da yaşanan saldırıyı kınadı. Eş Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada, "Van’ın Özalp ilçesinde, Vefa Destek Grubu’ndan 2 kişinin hayatını yitirmesiyle sonuçlanan saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Öncelikle hayatını yitirmiş olanlara rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı yurttaşa da acil şifa diliyoruz. Toplumsal dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz korona virüs salgını döneminde yaşanan bu saldırı asla kabul edilemez. HDP olarak bu toprakların her bir karışının huzur ve barış içinde yaşanabilir hale gelmesi için hem demokratik siyasette hem de toplumsal alanda yapılması gerekenleri yerine getirmedeki kararlı duruşumuzu sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.