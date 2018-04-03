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Yaşam

Vedat Milor'u menüye koydular, yanıt gecikmedi: Etli ekmek iyi ama, tadımı Konya'da dahi bulamazsınız

Yemek yazarı Milor'a etli ekmek menüsünde yer verildi

03 Nisan 2018 21:50

Türkiye’nin en iyi yemek yazarlarından bir tanesi olan Vedat Milor, daha öne ziyaret ettiği restoranlardan birinin menüsünde kendisine de yer verilmesini, sosyal medya hesabında esprili bir dille ti’ye aldı. 

Twitter’da Sezin Sayın isimli bir kullanıcının "Vedat Milor'u yoğurtla beraber mi servis ediyorlar acaba" notuyla paylaştığı menü görselini alıntılayan Milor, "İstanbul’daki Tatlı Konyalılar’da etli ekmek iyi ama özellikle Vedat Milor’un tadını Konya'da dahi bulamazsınız” yorumunda bulundu.

Milor, daha sonrasında da esprilerine devam ederek, "Lütfen ustaya söyleyin beni dondurulmamış kuyruk yağıyla, orta az pişirsin" diye ekledi. 

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