Vedat Milor'dan yeni yıl için 3 gastronomi temennisi

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, yeni yılla ilgili kaleme aldığı yazısında, 2019 için 3 gastronomi temennisinde bulundu.

Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında, yeni yıl için ilk temennisini ‘vejetaryen ve veganların sayısının artması; tarımda dönüşüme yönelik güçlü bir lobi oluşturmaları’ olarak nitelendiren Milor, “İkinci genel temennim, genç ve yurtdışında çalışmış şeflerimizin dışarıda öğrendikleriyle ülkemizin en güçlü olduğu teknik ve yemekleri sentezleyerek mutfağımızı ileri götürmeleri” dedi. Milor, şöyle devam etti:

"İşte temenni ötesi hayalim: Kapasitesi 40 kişiyi geçmeyen ve kalite odaklı lokantalar açılsın. Kısa bir mönü... Doğal tarım yapan üreticilerden sebzeler, taze otlar, bir-iki yetiştirme olmayan deniz ürünü ve hormonsuz, besi olmayan et. Odun fırını. Her gün değişen mönü. Sipariş sonrası pişirilen yemekler. Yağ olarak soğuk sıkım ve sızma zeytinyağı ve yayla tereyağı. Gelenekten yararlanan ama onun kurbanı da olmayan özgün bir mutfak.

“Sen de çok şey istiyorsun' diyorsanız, haklısınız."

*Vedat Milor'un yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.