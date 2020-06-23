Vedat Milor: Yorumculara göre restoran sektöründeki zamların başlıca nedeni Vedat Milor, 99. nedeni enflasyon!

T24 Haber Merkezi

Hürriyet'te gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, restoran sektöründeki zamlar konusunda kendisine gelen eleştirilere yanıt verirken, "Yorum yapanlara göre restoran sektöründeki zamların başlıca nedeni Vedat Milor, 99. nedeni enflasyon" dedi.

Milor, Twitter hesabından 'gittiği mekanlarda ürünlerin fiyatlarında artış olduğuna' yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Kendisine gelen tepkileri haksız bulduğunu belirten Milor, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yorum yapanlara göre restoran sektöründeki zamların sebebi:

1- Vedat Milor fotoğrafı

2- Vedat Milor Lezzet Rehberi'ne girme

3- Vedat Milor'un geçerken selam vermesi

...

99- Enflasyon"

"Daha ilginç bir şey söyleyeyim; 2005'ten itibaren 5 kat artmış"

Milor, bir takipçisinin "Geçen Bakırköy'de bu konuyu inceledim. Maşallah gitmediğiniz yer kalmamış. 10 numara kullanılıyor medyatik tarafınız. Fiyatlar 2016'dan sonra 2 katına çıktı, sizin gittiğiniz yerlerde 3 katı olmuş. En kötüsü de eski lezzet ve porsiyonlardan ciddi şikayet var" yorumuna ise, "Daha ilginç bir şey söyleyeyim. 2005'ten itibaren de 5 kat artmış" yanıtını verdi.