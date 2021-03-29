Vedat Milor: Yemeğimden çivi çıktı

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, Adana’da yediği bir yemekten çivi çıktığını söyledi.

“Kahvaltı adetim hemen hemen hiç olmadı”

Magazin D programına katılan Milor, "Mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz fazla yememeye. Sabah kahve kruvasan gibi bir şey, öğlen meyve yiyorum ya da tek bir yumurta. Ondan sonra erken bir akşam yemeği o kadar. Sabahları acıkan biri değilim, kahvaltı adetim hemen hemen hiç olmadı” dedi.

Milor şu ifadeleri kullandı:

“Evde genellikle 1 saat sürüyor yemek, fakat yemekten sonra genelde bir kahve içiyoruz o kahveyi de sayarsanız bir yarım saat daha kalıyoruz sofrada duruma göre bir bir buçuk saat arası. Eşinizle birlikte arkadaşlarınızla birlikte güzel bir sofra üç saat bence, İki buçuk üç saat normaldir ve çok zevkli.

"14 saat yemek masasında kaldım"

Bir davete birçok ünlü şef geldi, ünlü şeflerle sabah başlanmıştı 10.00 gibi yemeğe gece yarısı 12'ye kadar sürmüştü. Azar azar yani 14 saat kadar diyeceğim sofrada kaldık. Şöyle diyeyim, çok çiğnemek gerekiyor. Aslında mümkün olduğu kadar pat diye yutmamak gerek.

"Baklavayı sütlaca tercih ederim"

“Kötü bir sütlaç bulmak zor, iyi bir baklava bulmak da zor. Daha çok daha hafif olduğu için Sütlaç derim. Ama en iyisi söz konusuysa, son tatlımsa yiyeceğim bunu biliyorsam ve en iyisini bulursam baklava derim.”

Tarla domatesi bulursanız ve böyle kayış gibi olmayan güzel bir biber bulursanız yazın soğana hiç gerek yok. Fakat bunları bulamazsanız, sıradan endüstriyel domates ve kauçuk gibi biber varsa karamelize soğan daha güzel, o zaman lezzet veriyor.

Eğer yağlı balıksa biraz rahia vermek lazım.O yağını biraz kesmek lazım, biraz asidite gerekiyor. Bu asidite limonla da verilebilir, portakalla da verilebilir, limon sıkma ya gerek kalmaması lazım o asidenin pişim aşamasında balığa eklenmesi lazım. Ama burası çok önemli belki bir tek kızartmanın üstüne mesela kızartma kalamar falan azıcık biraz limon şey yapılabilir. ”

"Çiğ köftenin etlisini tercih ederim"

“Çiğ köfteyi tabii ki etli seviyorum alışmışım, ama kızım mesela bayılıyor. Hatta 'Baba, Amerika'da bulamaz mıyız çiğ köfte' diyor. Ben de şimdi New York’u araştırıyorum o taraflara gidersek çiğ köfte olan bir yer var mı diye..Niye bu kadar seviyorsun dedim sosunu ve baharatlarını çok seviyor ama ben tabi alıştığım için güzel etlisine, etlisini tercih ederim.”

“Kesinlikle sarımsaklı, yani sarımsaksız yoğurt da olabilir. Ben yaptım oldu dersiniz yani. Soğan ve sarımsak bana göre Allah'ın iki büyük nimeti yani bize, sarımsak bence şart.”

“Tarhana bence, çünkü şimdi mercimek birçok yerde var yani benzerleri var şey de çok güzel yapılıyor. Hintler daha baharatlı daha falan şey tarhana çok boyutlu bir tat çok çeşitleri de var ve çok iştah açan bir şey.

Tatlıyı erken saatte yiyeceksiniz. Bence en güzeli aslında sabah kahvaltısı dediğim yani sabah kahvaltısı etmem ama deseniz ki bana o başta bahsettiğiniz olağanüstü mesela.

"Tavuk asla yemem"

“Onun nedenini yazdım, noter tastiğinde bir şeyde saklı duruyor kasada, zamanı gelince açıklanacak. 2099 senesinde açıklayacak hep beraber bunu o zaman anlayacağız”

"Yemeğimden çivi çıktı"

“Saç çıktığı çok oldu, çivi bile çıktı Adana'da bir yerde yerken, inşaat çivisi. Sonra mutfağa gittim, mutfakta inşaat yapılıyormuş, çivi yemeğe düşmüş. Ölebilirdim hakikaten o lokmayı alsaydım.”