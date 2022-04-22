Vedat Milor “Utandıran itiraf” diyerek paylaştı: Henüz tadına bakmadığım lezzetlerden biri de Ayasofya’nın kapısı

Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar'ın Ayasofya’da meydana gelen tahribatla ilgili “İnsanlar oradan geçerken ellerini sürtüyorlar. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar” demesinin ardından gastronomi yazarı Vedat Milor’dan esprili bir yorum geldi. Milor, “Utandıran itiraf" diyerek yaptığı paylaşımda, "Henüz tadına bakmadığım lezzetlerden biri de Ayasofya’nın kapısı” diye yazdı.

Ayasofya İmparatorluk Kapısı’ndaki tahribatı gündeme getiren Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar, HaberTürk TV’ye akıllara durgunluk veren bir açıklamada bulunmuştu. Yaşar, bir görevlinin kendisine “İnsanlar burayı kutsal sayıyor, oradan geçerken kapı parçalarını da kutsal sayıp ağızlarına atıyorlar” dediğini söylemişti. Ahşap kapının ziyaretçilerce ‘yenilmesine’ Vedat Milor da sessiz kalmadı.

Twitter’ı aktif şekilde kullanan yemek eleştirmeni Vedat Milor da gündemdeki konuyla ilgili ironik bir paylaşım yaptı. Milor, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Utandıran itiraf: Henüz tadına bakmadığım lezzetlerden biri de Ayasofya’nın kapısı” ifadelerini kullandı.

Milor bir sonraki paylaşımında da, “Pantheon’un ya da Santiago de Compostela Katedrali’nin kapısıyla karşılaştırmak isterdim” notunu düştü.

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