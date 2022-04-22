Ayasofya'nın İmparator Kapısı onarıldı

Ayasofya'da tahribatın meydana geldiği İmparator Kapısı, konservasyonu tamamlanarak onarıldı.
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya'nın İmparator Kapısı'nda bulunan ahşap madalyon üzerinde meydana gelen aşınma ve tahribat üzerine çalışma başlattı.
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Onarıma alınan kapının konservasyon çalışması tamamlandı.
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Bariyerlerle koruma altına alınan kapının güvenlik şeridiyle çevrildiği görüldü.
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ayasofya'nın imparator kapısında bulunan ahşap madalyonun, ahşabın olağan sürecinden yıprandığı, ufak bir dokunma ile de tahribatın oluştuğu belirtilmişti. İmparator kapısının, konservasyonu tamamlanarak ihyasının sağlandığı bildirilmişti. (AA)