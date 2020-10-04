Vedat Milor:  Ülkemizin zengin mutfağının ‘Türkiye mutfağı’ olduğunu anlamadıkça ‘bizim bir tanıtımımız eksik’ nakaratı devam edecek

Hürriyet'te gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, "Zengin mutfak geleneğimizle gündelik yaşamda yediklerimiz ve lokantalarda bulduklarımızın arasında bir uçurum var. Potansiyelimizi kullanamıyoruz çünkü kendi mutfağımıza yabancılaşmış haldeyiz." görüşünü savundu. Milor, "Ülkemizin zengin mutfağının dar anlamda Türk değil, bu topraklarda yaşamış herkesi kapsayacak şekilde ‘Türkiye mutfağı’ olduğunu anlamadıkça ‘bizim bir tanıtımımız eksik’ nakaratı devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Milor bugünkü yazısında, "Yöresel ürün ve yemeklerimizi iyi bilmek ülke mutfağımızın potansiyelini ortaya çıkarmanın ilk adımı. Atalarımız dünyanın en muhteşem yemeklerini ortaya çıkarmış olsa bile biz bunları unutursak servetini tüketmiş ama geçmişiyle övünen bir mirasyedi durumuna düşeriz." düşüncesini dile getirdi.

Milor, "Ciddi bir kültürel engel var mutfağımızın hak ettiği yere gelmesinin karşısında. Mutfak olayına futbol takımı tutar gibi son derece dar açıdan yaklaşıyoruz. Bu konuda ‘bağnaz’ olarak adlandırılacak çok insan da var. Kendi yöremizin mutfağını takdir etmek iyi bir şey. “Bizimki en iyi” demek ve başkasını küçük görmek kötü bir şey." ifadesini kullandı.

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