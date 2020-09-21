Vedat Milor: Pijama, terlik ve televizyon kullanmam

Gastronomi yazarı Vedat Milor, "Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Facebook-Instagram-Twitter mı pijama-terlik-televizyon mu?" sorusuna, "İlki. Çünkü pijama, terlik ve televizyon kullanmam" diye yanıt verdi.

Hürriyet'ten Savaş Özbey'in sorularını yanıtlayan Milor, misafirliğe gittiği yerde yemeği beğenmemesi durumunda ev sahibinin kötü hissetmemesi için çaktırmadan köpeğe verdiğini söyledi. Milor, "Herkesin tahminin aksine, ben misafirliğe gittiğim bir yerde yemeği beğenmediğimi kesinlikle söyleyemem" dedi.

Milor, "İyi domates ve biber bulursam menemen soğansız yaparım" dedi.

Sosyal medyada 'menemen soğanlı mı olur soğansız mı' tartışması üzerine anket açan Milor, "Çok iyi domates ve biber bulabiliyorsam soğansız. Aksi durumda lezzetini artırmak için soğan cazip geliyor bana" diye konuştu.

Öte yandan Milor, "Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Facebook-Instagram-Twitter mı pijama-terlik-televizyon mu?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"İlki. Çünkü pijama, terlik ve televizyon kullanmam."

Milor, "Kedi mi köpek mi?" sorusuna da, "Sincap" diye yanıt verdi.