Vedat Milor’dan “Utandıran itiraf” paylaşımı

Gastronomi yazarı Vedat Milor, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı “utandıran itiraf” paylaşımında, engellemek için sayfasına girdiği trol hesabın kendisini takip ettiğini görünce vazgeçtiğini yazdı.

Sosyal medya hesabından “Utandıran itiraf” diyerek farklı zamanlardapaylaşımlarda bulunan Milor, bu kez, “Bir keresinde bir trolü engellemek için sayfasına girdiğimde beni takip ettiğini görünce engellemekten vazgeçtim” diye yazdı.

Sık sık yaptığı anketlerle gündeme gelen Milor, en son ciğer sorusuyla gündeme gelmişti. Milor, takipçilerine, “Peki sizce farklı tekniklerle yapılan iki ciğer yemeğinden hangisi daha lezzetli oluyor?” diye sormuştu.

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