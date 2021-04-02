Vedat Milor'dan yeni anket: Tava ciğer mi, ciğer şiş mi?

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Twitter'dan yeni bir anket başlatarak takipçilerine "Tava ciğer mi, ciğer şiş mi" diye sordu.

Sık sık başlattığı anketlerle gündeme gelen gastronomi yazarı Vedat Milor, "Uzun bir zamanın ardından, en iyi bildiğim işi yapmaya geri dönüyorum" diyerek ciğer yemekleriyle ilgili bir anket başladı.

"Dünyanın birçok yerini gezdim, yemeklerini denedim. Bence ciğer yemekleri deyince çok özel bir mutfağa sahibiz. Hem çeşit sayısı fazla hem de lezzetli" diyen Milor, takipçilerine "Peki sizce farklı tekniklerle yapılan iki ciğer yemeğinden hangisi daha lezzetli oluyor?" diyerek tava ciğer ve ciğer şiş seçeneklerini sundu.

2 gün sürecek oylamada, ciğer şişin önde olduğu görüldü.