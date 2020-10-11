Vedat Milor: Asıl hazinenin Türk değil, Türkiye mutfağı olduğunu görmüyoruz; bu bağnazlık bizi geri götürür

Hürriyet'te gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, "Asıl hazinenin Türk değil, Türkiye mutfağı olduğunu görmüyoruz; bu bağnazlık bizi ileri değil geri götürür" görüşünü savundu.

Milor, "Mutfağımızı istediğimiz noktaya taşımak 'Şunlar bizim yemeğimizi çalıyor' diye diye olmaz. Önce geleneksel lezzetlerimizi yeniden keşfetmek sonra da evrensel düzeyde ne olup bittiğini iyi anlamak gerek. Burada en önemli görev şeflere düşüyor." düşüncesini dile getirdi.

Milor, "Ülke mutfağının zenginliğinin kültürel çeşitliliğe dayandığını, asıl hazinenin Türk değil, Türkiye mutfağı olduğunu görmüyoruz. Bu bağnazlık bizi ileri değil, geri götürür. Götürür çünkü ‘falanca yemek filanca yöreye mi ait’ ya da ‘vay efendim şu yemek Türk ama bu ülke bizden çalıyor!’ gibi saplantılarımız oldukça, odak noktamız ‘iyi ve kaliteli’ olan değil, ‘kırılgan egomuz’ olmuş olur." ifadesini kullandı.

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