T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Vedat Günyol Deneme Yarışması' için geri sayım başladı

İSTANBUL, (DHA)- KARTAL Belediyesi tarafından çevirmen, eleştirmen, öğretmen, yayıncı ve yazar Vedat Günyol anısına düzenlenen deneme yarışmasının bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek

26 Haziran 2018 18:50

İSTANBUL, (DHA)- KARTAL Belediyesi tarafından çevirmen, eleştirmen, öğretmen, yayıncı ve yazar Vedat Günyol anısına düzenlenen deneme yarışmasının bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek. 1 Temmuz Pazar günü başlayacak başvurular, 30 Kasım 2018\'e kadar devam edecek.

Başta edebiyat alanına giren sorunlar olmak üzere toplumsal yaşam içinde insanı ilgilendiren hemen her konuya eğilen Vedat Günyol’u gelecek kuşaklara tanıtmak ve deneme alanındaki çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlenen \"Vedat Günyol Deneme Ödülü\" tüm yazarları bekliyor. Türkiye Yazarlar Sendikası, Kırmızı Kedi Yayınevi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı\'nın da destek verdiği  \'Vedat Günyol Deneme Ödülü\'ne katılmak isteyen yazarlar için 1 Temmuz\'da başlayan başvurular, 30 Kasım 2018\'e kadar devam edecek.

Seçici kurulda Celal Ülgen, Cengiz Bektaş, Gökhan Yüksel, Haluk Hepkon, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden’in yer aldığı yarışmada ödül alan eser bir kitap olabilecek hacim ve biçimde olması halinde yayımlanacak. Birinci olan yazar 5 bin TL ile ödüllendirilecek, ayrıca Seçici Kurul Özel Ödülü; 2 bin TL ve Genç Deneme Yazarı Ödülü olan 2 bin TL de sahiplerini bulacak. Ödül töreni, 3 Mart 2019 Pazar günü düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA KARTAL BelediyesiVedat GünyolTemmuz PazarKasımBaştaVedat GünyoluGünyol DenemeTürkiye Yazarlar Sendikası Kırmızı Kedi YayıneviAtatürk Lisesi Mezunları VakfıTemmuzSeçiciCelalCengiz Bektaş Gökhan Yüksel Haluk
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24