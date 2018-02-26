T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Vedat Günyol Deneme Ödülü Feridun Andaç'ın oldu

İSTANBUL (DHA) – KARTAL Belediyesi tarafından düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülü, Üstümüzdeki Gül Yaprağı eseri ile Feridun Andaç’ın oldu

26 Şubat 2018 17:38

İSTANBUL (DHA) – KARTAL Belediyesi tarafından düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülü, Üstümüzdeki Gül Yaprağı eseri ile Feridun Andaç’ın oldu.  

Kartal Belediyesi tarafından 4 Mart Pazar günü düzenlenecek Vedat Günyol Ödül Töreni öncesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Avukat Celal Ülgen dereceye giren isimleri açıkladı. Jüri seçici kurulunda Celal Ülgen, Cengiz Bektaş, Gökhan Yüksel, Haluk Hepkon, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden’in yer alacağı belirlendi.

Avukat Celal Ülgen, Vedat Günyol Deneme Ödülü 2017 yılı birincilik ödülünün sahibinin Üstümüzdeki Gül Yaprağı ile Feridun Andaç olduğunu ifade etti. Bu ödülün dışında Seçici Kurul’un ayrıca iki yazarın eserinin de Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldüğünü açıklayan Ülgen, ödül sahiplerinin Umut Hep Vardır ile Gülsüm Cengiz, Buyrun Siz de Deneyin ile Mehmet Serdar Kubilay’ın aldığını sözlerine ekledi. 

(FOTOĞRAFLI)

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKARTAL BelediyesiVedat Günyol DenemeGül YaprağıFeridun AndaçınBelediyesiMart PazarVedat GünyolTöreniHasan Ali Yücel Kültür MerkezindeToplantıda Avukat CelalJüriCelalCengiz Bektaş Gökhan Yüksel Haluk Hepkon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24