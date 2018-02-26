Vedat Günyol Deneme Ödülü Feridun Andaç'ın oldu

İSTANBUL (DHA) – KARTAL Belediyesi tarafından düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülü, Üstümüzdeki Gül Yaprağı eseri ile Feridun Andaç’ın oldu.

Kartal Belediyesi tarafından 4 Mart Pazar günü düzenlenecek Vedat Günyol Ödül Töreni öncesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Avukat Celal Ülgen dereceye giren isimleri açıkladı. Jüri seçici kurulunda Celal Ülgen, Cengiz Bektaş, Gökhan Yüksel, Haluk Hepkon, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden’in yer alacağı belirlendi.

Avukat Celal Ülgen, Vedat Günyol Deneme Ödülü 2017 yılı birincilik ödülünün sahibinin Üstümüzdeki Gül Yaprağı ile Feridun Andaç olduğunu ifade etti. Bu ödülün dışında Seçici Kurul’un ayrıca iki yazarın eserinin de Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldüğünü açıklayan Ülgen, ödül sahiplerinin Umut Hep Vardır ile Gülsüm Cengiz, Buyrun Siz de Deneyin ile Mehmet Serdar Kubilay’ın aldığını sözlerine ekledi.

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