Ve karşınızda peruklu Marilyn Monroe

T24 - Çoğu ördek kendini ifade etmek istediği zaman vak vak diye bağırır. Ama bu hayvanın kafasındaki harika şekilli tüyleri gördüğünüzde Marilyn Monroe gibi gülmesini bekleyebilirsiniz.





Ünlü yıldız saç tarzını mükemmelleştirmek için çok uğraşıyordu, ama bu kuşun görüntüsü tamamen doğal.









'Vak Vak'ın kafasındaki tüylerin şekli beyazperdenin efsanevi yıldızının sarı saçlarının şekliyle neredeyse aynı!

İbikli ördek olarak bilinen bu hayvanın başındaki tüyle kaplı şişkinlik kafatasındaki bir delikten büyüyor ve büyük ölçüde yağ dokusundan oluşuyor.