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Dünya

Vatikan'da 'playboy rahipler' skandalı

Din adamlarına yönelik cinsel taciz suçlamalarıyla savaşan Katolik kilisesinde yeni bir seks skandalı gündeme geldi

25 Ekim 2014 17:18

İtalyan basınının “playboy rahipler skandalı” olarak adlandırdığı olay, ülkenin kuzey doğusundaki Albenga-Imperia piskoposluk bölgesinde patlak verdi.

Övgü Pınar’ın BBC Türkçe’deki haberine göre, Albenga-Imperia’da görev yapan bazı din adamlarının cemaat mensuplarına cinsel tacizde bulunduğu, çıplak fotoğraflarını Facebook’ta ve eşcinsel sitelerinde paylaştığı ve kiliseden para çaldığı iddia edilirken; bazı rahiplerin ise geceleri barlarda çalıştıkları, dövme yaptırdıkları ve eşcinsel ilişki yaşadıkları gerekçesiyle cemaatin tepkisini çektiği belirtildi.

 

‘Lekeli sicile’ sahip rahipler

 

Bölgeden sorumlu Piskopos Marco Oliveri’nin iddialara kulaklarını tıkadığı öne sürüldü. 25 yıldır bölgenin piskoposluğunu yapan Oliveri’ye herhangi bir suçlamada bulunulmazken; piskoposun, yeni din adamlarını göreve kabul ederken “düşük standartlar” uyguladığı ve “lekeli sicile” sahip rahipleri de bölgede görevlendirdiği iddia edildi.

Aynı bölgede görev yapan Peder Luciano Massaferro da bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 7 yıl 8 ay hapse mahkûm edilmişti.

 

İhbarcının şüpheli intiharı

 

Şubat ayında, iddiaları Papa Francesco’ya bildiren bölge sakinlerinden Luisa Bonello’nun geçen ay intihar etmesi şüphe uyandırdı. Bonello’nun ölümü üzerine, bölgeye ön inceleme için bir temsilci gönderen Papa Francesco’nun şimdi de soruşturma talimatı verdiği belirtildi.

Piskopos Oliveri iddialarla ilgili yorum yapmazken; Vatikan sözcüsü de, “Soruşturmanın sonunda bir karar alınırsa o zaman bir açıklama yaparız” dedi.

Papa Francesco, Mart 2013’te göreve gelmesinden bu yana kilise içindeki cinsel taciz skandallarının üzerine gitmesiyle dikkat çekmişti. Vatikan’ın eski Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Monsenyör Jozef Wesolowski, çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiaları üzerine Papa Francesco’nun talimatıyla görevden alınmıştı.

Cinsel tacizden suçlu bulunan Wesolowski geçen ay ev hapsine alınmıştı. Wesolowski, Katolik Kilisesi’nde böyle bir cezaya çarptırılan en yüksek rütbeli görevli olmuştu.

 

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