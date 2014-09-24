T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Vatikan'da pedofili operasyonu

Eski Papalık Elçisi Josef Wesolowski, hakkındaki cinsel istismar iddiaları nedeniyle Vatikan'da ev hapsine alındı. Başpiskopos cinsel istismar iddialarıyla yargılanacak ilk üst düzey din görevlisi olacak.

24 Eylül 2014 15:36

Başpiskopos Josef Wesolowski Katolik dünyasının ruhanî lideri Papa Francisco tarafından Dominik Cumhuriyeti'ndeki görevinden merkeze alınmıştı. Görev süresince adı pedofili skandalına karışan Wesolowski hakkında Dominik Cumhuriyeti savcıları toplam yedi çocuğa cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Vatikan, haziran ayında Josef Wesolowski'nin tüm görev ve yetkilerinin alınmasına karar vermişti.

Papa Francisco, temmuz ayında Aziz Petrus Bazilikası yakınlarındaki özel konutunda Almanya, İngiltere ve İrlanda'dan 2'şer cinsel taciz mağdurunu kabul etmişti. Papa Francisco çocukların Katolik Kilisesi'nde cinsel istismara uğramasını birçok kez kınamış ve olaylara adı karışan din görevlilerine "sıfır tolerans" gösterileceğini söylemişti.

Katolik Kilisesi muhtelif ülkelerde ortaya çıkan cinsel istismar iddialarıyla sarsılmış, yüzlerce din görevlisi görevinden alınmıştı. Vatikan tarafından soruşturulan vaka sayısının 3 bin 420'yi bulduğu bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Eski Papalık Elçisi Josef WesolowskiVatikanJosef Wesolowski KatolikPapa FranciscoDominik CumhuriyetiWesolowskiJosef WesolowskiFranciscoAziz Petrus BazilikasıAlmanyaKatolik KilisesiKilisesiDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NHBK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24