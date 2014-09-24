Vatikan'da pedofili operasyonu

Başpiskopos Josef Wesolowski Katolik dünyasının ruhanî lideri Papa Francisco tarafından Dominik Cumhuriyeti'ndeki görevinden merkeze alınmıştı. Görev süresince adı pedofili skandalına karışan Wesolowski hakkında Dominik Cumhuriyeti savcıları toplam yedi çocuğa cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Vatikan, haziran ayında Josef Wesolowski'nin tüm görev ve yetkilerinin alınmasına karar vermişti.

Papa Francisco, temmuz ayında Aziz Petrus Bazilikası yakınlarındaki özel konutunda Almanya, İngiltere ve İrlanda'dan 2'şer cinsel taciz mağdurunu kabul etmişti. Papa Francisco çocukların Katolik Kilisesi'nde cinsel istismara uğramasını birçok kez kınamış ve olaylara adı karışan din görevlilerine "sıfır tolerans" gösterileceğini söylemişti.

Katolik Kilisesi muhtelif ülkelerde ortaya çıkan cinsel istismar iddialarıyla sarsılmış, yüzlerce din görevlisi görevinden alınmıştı. Vatikan tarafından soruşturulan vaka sayısının 3 bin 420'yi bulduğu bildirildi.