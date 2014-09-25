Vatikan sarayında Mevlevi ayini yapıldı

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği himayesinde, Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen törende Uluslararası Mevlana Vakfı sema topluluğu bir gösteri yaptı. Törene, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 22. kuşaktan torunu olan Makam Çelebisi Faruk Hemdem Çelebi ile kardeşi ve Uluslararası Mevlana Vakfı 2. Başkanı Ayşe Esin Çelebi Bayru, Mevlana'nın 23. kuşak torunu Celal Çelebi, Doğu Kiliseleri Kongregasyonu Prefekti Kardinal Leonardo Sandri, Vatikan Protokol Başkanı Monsenyör Jose Avelino Bettencourt ve birçok ülkenin Vatikan Büyükelçileri de katıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Rumi'nin felsefesinin günümüzde farklı inançlar arasında bir köprü oluşturabileceğine inanıyorum. Onun sevgi dilinin bizleri birbirimize yakınlaştırmaya ve kardeşlik diyaloğuyla barışı tesis etmeye yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Rumi, engin bilgeliği ve derin ruhuyla tüm insanlığa aittir."

İslamiyet'i doğru tanıtmak

Mevlana Celaleddin Rumi'nin 23. kuşak torunu olan Celal Çelebi de törenin ardından yaptığı açıklamada, Batı'daki İslam algısının son dönemde daha ziyade olumsuz haberlerle şekillendiğini vurguladı.

Çelebi şöyle konuştu: "İslamiyet'i doğru şekilde tanıtmamız bizim açımızdan çok önemli. Maalesef Batı'da son dönemlerde öncelikle cihat ya da daha fanatik kesimin haberleri yayınlanıyor. Bizim burada olmamamızın asıl nedeni İslamiyet'in gerçek mesajını verebilmek, barış mesajı verebilmek ve bir şekilde diyalog başlatabilmek, diyaloğu kuvvetlendirebilmek."

Celal Çelebi, törenin Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'a ait bir sarayda düzenlenmesinin önemine ilişkin olarak da "Bizim açımızdan sembolik olarak çok önemli bir yer" dedi. Törende, Vatikan Büyükelçisi Kenan Gürsoy Eylül ayı sonu itibariyle görevden ayrılacağını da açıklayarak bir veda konuşması yaptı.

Vatikan'a akredite büyükelçiler tarafından Kenan Gürsoy'a "insani, profesyonel ve kültürel vasıflarıyla görev süresi boyunca Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirdiği için" bir teşekkür plaketi sunuldu.