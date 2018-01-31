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Kültür-Sanat

Vatanım Sensin'in Hilal ve Leon'u Amerika'da 'En İyi Televizyon Çifti' anketine aday

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in baş rollerini paylaştığı dizi Urguay'da da yayınlanacak

31 Ocak 2018 12:03

Urguay'da da “Mi vida eres tú” ismiyle yayınlanacağı bilinen Vatanım Sensin dizisinin Hilal karakteri Hilal ve Leon’a hayat veren Miray Daner ile Boran Kuzum, Amerika’da “en iyi televizyon çifti” anketinde aday gösterildi.

Başrollerinde Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in yer aldığı, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği “Vatanım Sensin”in dünya genelindeki satışı 50 ülkeyi geçmiş durumda. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Yağmur Taylan ve Durul Taylan kardeşler oturuyor.

HiLeon’un ünü Amerika’ya ulaştı

Hürriyet'te yer alan habere göre “Vatanım Sensin”in umutsuz aşıkları Hilal ve Leon’a hayat veren Miray Daner ile Boran Kuzum, Amerika’da “en iyi televizyon çifti” anketinde aday gösterildi. 

Amerika’nın ünlü reality show ve magazin kanalı E! Entertainment Television’ın düzenlediği “En iyi TV Çifti” anketi listesine, “Vatanım Sensin”in romantik ikilisi Hilal ve Leon da aday olarak dahil edildi. Miray Daner ve Boran Kuzum, www.eonline.com üzerinden yapılan ve uluslararası birçok dizinin popüler yüzlerinin yer aldığı listedeki tek Türk çift oldu. Anketin ilk aşaması bugün sona erecek ve oylama sonucunda 64 olan aday sayısı 32’ye düşecek.

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